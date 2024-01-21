Bacağını kurtarmak için 375 bin lira ödedi hayatı kabus oldu
Ankara’da geçirdiği trafik kazasının ardından kırık nedeniyle bacağında enfeksiyon oluşan Yusuf Çağlar, Prof. Dr. S.N.N ile anlaştığı 375 bin liralık bıçak parasına rağmen bacağının kesilmesinden kurtulamadı.
Başkentte kurye olarak çalışan Yusuf Çağlar, 2022 yılında trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından sağ bacağında kırık oluşan Çağlar, tedavi için sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede kovid testi pozitif çıkan Çağlar, bir hafta süreyle karantinaya alındı. Bu sürede bacağında enfeksiyon oluşan Çağlar, karantina süresinin bitmesinin ardından ameliyata alındı.
Bacağına platin takılan Çağlar, dizindeki enfeksiyonun geçmemesi sonucu doku kaybı yaşadı. Daha sonra ise doku kaybının ameliyatla temizlenmesine rağmen Çağlar’ın dizindeki enfeksiyon devam etti. 8 aylık antibiyotik tedavisine rağmen iyileşemeyen Çağlar, başka hastanelerde sağlığına kavuşma arayışı içerisine girdi. Bunun üzerine Çağlar, hem özel kliniği bulunan hem de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan S.N.N ile internet üzerinden iletişime geçti.
Çağlar, özel klinikte yapılan muayene sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyat olmak için S.N.N ile 250 bin lirası peşin, 125 bin lirası senet olmak üzere 375 bin Türk Lirası üzerine anlaştı. S.N.N’nin bacağını kurtaracağı iddiası sonucu ameliyat olan Çağlar’ın sağ bacağı 1 hafta sonra ampute edildi. Amputasyon süreci sonrası ise yarası tam kapanmayan Çağlar, şimdi de bacağının 5 santimetre daha kesilmesi tehlikesi üzerine ilk muayene olduğu hastane ve ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.N.N hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
“Bir hafta içerisinde müdahale yapılamadığı için dokumda ödem oluşmaya başladı”
Yaşadığı kaza sonrası sağ bacağında parçalı kemik kırığı olduğunu belirten Çağlar, “Serviste yatarken kovid testi yaptılar ve testim pozitif çıkınca beni 1 hafta karantinaya aldılar. O bir hafta içerisinde bana müdahale yapılamadığı için içerden o kemiğin verdiği zarardan dolayı dokumda ödem oluşmaya başladı. Kovid bitince ödemden dolayı bakılamadı ve yaklaşık 20 gün sonra ben ameliyata girdim. Ameliyata girerken de enfeksiyonlu bir şekilde girdim. Ameliyata girdikten sonra benim bacağıma platin takıldı. Ameliyattan sonra da yine aynı şekilde enfeksiyonlu çıktım” ifadelerini kullandı.