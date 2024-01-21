Bacağını kurtarmak için 375 bin lira ödedi hayatı kabus oldu

“Bir hafta içerisinde müdahale yapılamadığı için dokumda ödem oluşmaya başladı”

Yaşadığı kaza sonrası sağ bacağında parçalı kemik kırığı olduğunu belirten Çağlar, “Serviste yatarken kovid testi yaptılar ve testim pozitif çıkınca beni 1 hafta karantinaya aldılar. O bir hafta içerisinde bana müdahale yapılamadığı için içerden o kemiğin verdiği zarardan dolayı dokumda ödem oluşmaya başladı. Kovid bitince ödemden dolayı bakılamadı ve yaklaşık 20 gün sonra ben ameliyata girdim. Ameliyata girerken de enfeksiyonlu bir şekilde girdim. Ameliyata girdikten sonra benim bacağıma platin takıldı. Ameliyattan sonra da yine aynı şekilde enfeksiyonlu çıktım” ifadelerini kullandı.