Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çıldırdı balkondan sarktı polisler zor yakaladı
Antalya’da yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın, babasına ait dairelerden birinin tapusunun kendi üzerine yapılması isteği reddedilince çılgına döndü. Ailesinin kaldığı apartmanda bir dairenin balkonundaki korkuluklardan aşağı sarkarak herkese ecel terleri döktüren genç kadın, polisin ikna etmesiyle bulunduğu yerden alındı.
Olay, dün saat öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2202 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan Serpil K. (30), babasının sahip olduğu dairelerden birisinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını isteyip ayrı yaşamak istediğini söyledi.
Babasının bu talebini kabul etmemesi üzerine öfkelenen Serpil K., ailesinin yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Genç kadının balkon parmaklıklarına tutunarak aşağı sarktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.