Babası ile video çekip paylaştı sosyal medyada hedef oldu

Büyük hakaretler almaya başladım: "Babam fıtık ameliyatından çıkmıştı. Hem anı olsun hem de ona da moral olsun diye uygulama üzerinden video çektik. İlk etapta video çok beğeni aldı. Ama ben bunun sosyal medyaya kadar düşeceğini tahmin etmemiştim. Sosyal medya yazarının kaleme aldığı haberden sonra çok büyük tepkiler almaya başladım. Büyük hakaretler almaya başladım. Hemşire olduğum, sağlık çalışanı olduğum, yatan kişinin babam olmadığı, herhangi bir hasta olup onun izni olmadan böyle bir video çektiğim iddia edildi.