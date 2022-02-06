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Babası el feneriyle bastı! Eski işini duyan inanamadı Bengü ve Murat Boz şaşırttı

Babası el feneriyle bastı! Eski işini duyan inanamadı Bengü ve Murat Boz şaşırttı

Murat Boz, Bengü, Sema Öztürk ve Atakan Hoşgören'in ilginç yönleri hayranlarını şaşkına çevirdi.

Babası el feneriyle bastı! Eski işini duyan inanamadı Bengü ve Murat Boz şaşırttı

* Murat Boz’un müziğe ilgisi, annesi Ayşe Nedret Boz’un yönlendirmesiyle başlamış. Müzik konusunda en büyük desteği annesinden alan şarkıcı, 1995’te İstanbul Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’ne girip mezun olmuş.

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Babası el feneriyle bastı! Eski işini duyan inanamadı Bengü ve Murat Boz şaşırttı

* Yeteneği küçük yaşta ortaya çıkan şarkıcı, 8 yaşındayken bir sünnet düğününde davetlilerin ısrarına dayanamayarak eline mikrofonu almış. Boz, daha o zamandan Türkiye’nin yıldız isimlerinden biri olacağının ipuçlarını vermiş.

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Babası el feneriyle bastı! Eski işini duyan inanamadı Bengü ve Murat Boz şaşırttı

* Kariyer basamaklarını adım adım tırmanan Murat Boz, sektöre 2000’li yıllarda vokalistlik yaparak başlamış. İlk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olan şarkıcı, daha sonra Hande Yener, Nil Karaibrahimgil, Burcu Güneş, Nazan Öncel ve Nilüfer’le çalışmış. Asıl tanınması ise Tarkan sayesinde olmuş. Murat Boz, Megastar’ın tam 6 yıl vokalistliğini yapmış.

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Babası el feneriyle bastı! Eski işini duyan inanamadı Bengü ve Murat Boz şaşırttı

* Ünlü şarkıcı, Tarkan’la çalıştığı dönem, bir organizasyon için Türkiye’ye gelen dünya starı Shakira’ya da dört şarkıda vokal yapmış.

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