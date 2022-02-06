Babası el feneriyle bastı! Eski işini duyan inanamadı Bengü ve Murat Boz şaşırttı

* Kariyer basamaklarını adım adım tırmanan Murat Boz, sektöre 2000’li yıllarda vokalistlik yaparak başlamış. İlk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olan şarkıcı, daha sonra Hande Yener, Nil Karaibrahimgil, Burcu Güneş, Nazan Öncel ve Nilüfer’le çalışmış. Asıl tanınması ise Tarkan sayesinde olmuş. Murat Boz, Megastar’ın tam 6 yıl vokalistliğini yapmış.