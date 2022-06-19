Babalar günü mesajı resimli duygusal kısa babalar günü sözleri-2022
Bugün 19 Haziran babalar günü... Her zaman arkamızda dağ gibi duran, her koşulda bizi sarıp sarmalayan babalarımızın günü. Biz de bu günün anlam ve önemine uygun Babalar günü sözleri, resimli duygusal babalar günü mesajlarını ve kısa babalar günü tebrik sözlerini sizler için derledik...
Bugün yaslandığımız dağ, elimizi hiç bırakmayan, tecrübeleri ile yolumuza her zaman ışık tutan tüm babaların babalar günü! Bu anlamı büyük günde babanıza atacağınız en güzel babalar günü mesajları, duygusal ve kısa babalar günü sözleri haberimizde.
Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.
*Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar Günü'nü kutlarım. *Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
*Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...