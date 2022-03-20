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'Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı' diyen Tuba Ünsal namaza başladı! İçkili ortamda...

'Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı' diyen Tuba Ünsal namaza başladı! İçkili ortamda...

Geçirdiği zor günlerin ardından 40 yaşındaki Tuba Ünsal yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi.

'Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı' diyen Tuba Ünsal namaza başladı! İçkili ortamda...

Tiyatro dünyası büyük hüsranı konuşuyor! Daha önce Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserini sahneye uyarlayan Tuba Ünsal, olumlu dönüşler alınca bu kez daha iddialı bir işe soyunmuştu.

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'Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı' diyen Tuba Ünsal namaza başladı! İçkili ortamda...

Ünsal, Ayşe Kulin'in 80 ülkede yayınlanan romanı Adı Aylin'i, tiyatroya uyarlama kararı aldı. 

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'Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı' diyen Tuba Ünsal namaza başladı! İçkili ortamda...

Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği oyun için Ünsal tam 4 milyon lira harcadı.

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'Babaannem kara çarşaflı bir Müslümandı' diyen Tuba Ünsal namaza başladı! İçkili ortamda...

Ancak oyunun galası büyük bir hüsrana neden oldu.

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