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Baba Vanga ne dediyse çıktı 2022 kehanetleri ürküttü yeni bir virüs çıkacak

Baba Vanga ne dediyse çıktı 2022 kehanetleri ürküttü yeni bir virüs çıkacak

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'nin bitimine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri okuyanları şok etti.

Baba Vanga ne dediyse çıktı 2022 kehanetleri ürküttü yeni bir virüs çıkacak

1911’de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan Baba Vanga yaptığı açıklamalarla tanınan ve geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan bir kahin.

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Baba Vanga ne dediyse çıktı 2022 kehanetleri ürküttü yeni bir virüs çıkacak

 Baba Vanga, daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, Obama’nın seçimi kazanmasını bilmişti.

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Baba Vanga ne dediyse çıktı 2022 kehanetleri ürküttü yeni bir virüs çıkacak

Birçok konuda kehanette bulunan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitirmişti.

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Baba Vanga ne dediyse çıktı 2022 kehanetleri ürküttü yeni bir virüs çıkacak

Baba Vanga, 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitirmişti. O dönemde gerçekleşen cenaze törenine devlet erkanından üst düzey isimlerin yanı sıra çok büyük bir kalabalık katılmıştı.

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