'Baba beni Iğdır'ın gavatı yaptın!' Aleyna Ağgül'e tecavüz edip ölüme sürükledi, oğlunun ifşa mesajları olay
IĞDIR’da oğlunun sevgilisi 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü tecavüz ettikten sonra tehdit ve baskıyla intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın’ın başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü. Argın’a Aleyna'nın sevgilisi olan oğlunun attığı mesajlar da dosyaya girdi. O mesajlar, Gökhan Argın'ın çok sayıda küçük kıza aynı şeyi yaptığını ortaya koydu.
Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki işadamının, başka genç kızları da mağdur ettiği ortaya çıktı.
Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin. Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin" ifadeleri dikkat çekti.
İddialara göre işadamı Gökhan Argın, para ve pahalı hediyelerle kandırdığı bazı genç kızları ağına düşürdü. Ardından da birlikte alkol alarak cinsel istismarda bulundu. Maddi gücü ve ağırlığını kullanan Argın, benzer birçok olayın üstünü kapattı.
Küçüklerden elini çek!
Göktürk Argın'ın babasına attığı mesajlar da iddiaları kanıtlar nitelikte. Dava dosyasında da yer alan ve Aleyna'nın intihar ettiği saatlerde baba-oğul arasındaki mesajlaşmalarda, Beyza isimli kızın adı geçiyor. Yazışmada babasına beddua edip "Küçüklerden elini çek" diyen ve özür dilemesi gerektiğini söyleyen Göktürk Argın, Iğdır'ı terk edeceğini söylüyor.