Baba anne çocuk burç uyumları
Çocukların burç özellikleri ile çocuğun annesi ve babasıyla burç uyumlarının detaylarını sizler için derledik. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu çocuğunu annesiyle burç uyumu ve çocuğun babasıyla burç uyumunun detayları....
Çocuğunuzun burcu ile sizin ki uyumlu mu? Çocuğunuzun burcuyla doğru iletişimi kurmak ve aile içi ilişkileri burçlara göre düzenlemek isteyenler için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu çocuklarının özellikleri ve çocukların anneyle burç uyumları ile babayla burç uyumlarının detaylarını derledik. İlk burcumuz Koç...
Çocuk Koç: Anne, babasını epeyce yorabilir. Ancak zekidir, muziptir, şeytan tüyü vardır. Fiziksel aktivitelere meraklıdır. Arkasından epeyce koşturabilir. Korkusuz, temkinsiz, sabırsız ve acelecidir.
Anne Koç: Duygularını göstermekte zorlanır, duygusallık sergilemekten hoşlanmaz, kaçınır. Ancak eğlenceli, canlı, enerjik, oyuncu bir annedir. Çocuğuyla kısa ancak kaliteli zaman geçirmesini bilir. Çalışmaktan çocuğuna ayıracak zaman bulamayabilir.
Baba Koç: Şen, şakrak, eğlencelidir. Kız çocuklarının gözdesidir. Oğullarıyla futbol, konsol oyunlar vb her şeyi oynayabilir. İşkolik olabilir. Fazlasıyla açıksözlü olması, düşündüğünü olduğu gibi söylemesi çocuk kalbine sert gelebilir.
Çocuk Boğa: Harekete geçirmek kolay değildir. Fiziksel aktivitelerde zorlanabilir ancak bir şeyi sevip karar kıldı mı asla vazgeçmez. Başladığı işi ve aktiviteyi sonuna dek götürmek ister. Oyunların başından almak, sevdiği, bağlandığı ortamdan koparmak oldukça zordur.
Anne Boğa: Çocuğuna gereken konforu, rahatlığı sağlamakta zorlanmaz. Toprakla, doğayla arası iyi olduğu için çocuğunu parklara, ormana, denize götürmeyi sever. Kız çocuklarını süslemeyi, erkek çocuklarını şık ve alımlı giydirmeyi sever.
Baba Boğa: Güvenilir, sağlamcı bir babadır. Çocukların maddi ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, gereken parayı sağlamaya çalışır. Çocuklarına huzurlu, istikrarlı, sıcak bir yuva sunmak ister.
Çocuk İkizler: Oldukça akıllı, problem çözücü, konuşkan, kıpır kıpırdır. Her şeye meraklıdır. Kapıları dinleyebilir. Zira her şeyi öğrenmek ve bilmek ister. Dikkatini toplaması, odaklanması güç olabilir. Envai çeşit ilgi alanı olabilir.
Anne İkizler: Her şeyden önce çok iyi bir arkadaştır. Çocuğuna bir sürü şey öğretir. Her konuda ilgili, bilgili, meraklıdır. Çocuğuyla büyük insan gibi konuşabilir, her şeyi anlatabilir, dedikodu yapabilir.
Baba İkizler: Ele avuca sığdırması ve anlaması zordur. Çocuk anlayıncaya kadar baba ya o alan veya konudan vazgeçmiş, ya da kendisine daha ilgi çekici başka bir meşgale bulmuştur. Ders çalıştırması zor olabilir, zira kendisi konsantre olamadığı gibi çocuğununkini bile bozabilir.
Çocuk Yengeç: Annesine ve ailesine oldukça düşkün bir çocuktur. Adeta ailesinin gözünün içine bakar. Bulunduğu ortamın, evin huzursuzluğu, dağınıklığı onu üzer, her şeyin yolunda gitmesi konusunda oldukça kaygılıdır zira. Mutlu ve sakin bir yuva ister.
Anne Yengeç: Şefkatli, duyarlı, ilgili, korumacı bir annedir. Yaptığı güzel ve sağlıklı yemeklerle beslenmeye oldukça önem verir. Ancak aşırı ilgili ve koruma çocuk için zaman zaman boğucu olabilir. Fazlasıyla sahiplenici olabilir.
Baba Yengeç: Duygusal, duyarlı, sezgileri oldukça güçlü bir babadır. Gerekli olduğunda, yeri geldiğinde annenin yerini alabilir, bir anne gibi şefkatli ve korumacı olabilir. Ailesi ve çocukları her şeyden önde gelir.