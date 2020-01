Baba anne çocuk burç uyumları

Çocuk İkizler: Oldukça akıllı, problem çözücü, konuşkan, kıpır kıpırdır. Her şeye meraklıdır. Kapıları dinleyebilir. Zira her şeyi öğrenmek ve bilmek ister. Dikkatini toplaması, odaklanması güç olabilir. Envai çeşit ilgi alanı olabilir.

Anne İkizler: Her şeyden önce çok iyi bir arkadaştır. Çocuğuna bir sürü şey öğretir. Her konuda ilgili, bilgili, meraklıdır. Çocuğuyla büyük insan gibi konuşabilir, her şeyi anlatabilir, dedikodu yapabilir.

Baba İkizler: Ele avuca sığdırması ve anlaması zordur. Çocuk anlayıncaya kadar baba ya o alan veya konudan vazgeçmiş, ya da kendisine daha ilgi çekici başka bir meşgale bulmuştur. Ders çalıştırması zor olabilir, zira kendisi konsantre olamadığı gibi çocuğununkini bile bozabilir.