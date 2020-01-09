Baba anne çocuk burç uyumları

Çocuğunuzun burcu ile sizin ki uyumlu mu? Çocuğunuzun burcuyla doğru iletişimi kurmak ve aile içi ilişkileri burçlara göre düzenlemek isteyenler için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu çocuklarının özellikleri ve çocukların anneyle burç uyumları ile babayla burç uyumlarının detaylarını derledik. İlk burcumuz Koç...

Çocuk Koç: Anne, babasını epeyce yorabilir. Ancak zekidir, muziptir, şeytan tüyü vardır. Fiziksel aktivitelere meraklıdır. Arkasından epeyce koşturabilir. Korkusuz, temkinsiz, sabırsız ve acelecidir.

Anne Koç: Duygularını göstermekte zorlanır, duygusallık sergilemekten hoşlanmaz, kaçınır. Ancak eğlenceli, canlı, enerjik, oyuncu bir annedir. Çocuğuyla kısa ancak kaliteli zaman geçirmesini bilir. Çalışmaktan çocuğuna ayıracak zaman bulamayabilir.

Baba Koç: Şen, şakrak, eğlencelidir. Kız çocuklarının gözdesidir. Oğullarıyla futbol, konsol oyunlar vb her şeyi oynayabilir. İşkolik olabilir. Fazlasıyla açıksözlü olması, düşündüğünü olduğu gibi söylemesi çocuk kalbine sert gelebilir.