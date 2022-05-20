Azrail gibiyim! Programa çıkmak için bakın kaç TL aldı? Mahmut Tuncer'in eski mesleğini duyan şaştı kaldı
Eğlenceli türküleri, kendine has tarzı ve halayları ile sık sık konuşulan, sevilen isim Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'a konuştu.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın yayınladığı YouTube programının yeni bölüm konuğu oldu. Tuncer, esprili konuşmalarıyla stüdyoyu kahkahaya boğdu.
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Ünlü türkücü, geçmiş yıllarda İbrahim Tatlıses'in programında yaşadığı bir isot olayını anlattı.
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Tuncer, isot sayesinde Tatlıses'ten 200 mark aldığını açıkladı.
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Çağlayan'ın "Parayı çok mu seviyorsunuz?" sorusuna karşılık Tuncer "Parayı sevmiyorum da, insanlara sevdirmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.
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