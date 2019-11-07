Azra Akın bebeği Demir'in ilk adımlarını paylaştı Keşan'lı Atakan Koru ile evli

Akın'ın oğlu Demir2in ilk adımlarını paylaştığı fotoğrafı ise sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Kısa sürede binlerce beğeni ala Demir'in ilk adımlarına Azra Akın'ın sevenlerinden ''Maşallah'' yorumları da yağdı. Oğlunun yürüdüğü anları ise Azra Akın, "Adım adım..." notu ile yayınladı.