Azra Akın bebeği Demir'in ilk adımlarını paylaştı Keşan'lı Atakan Koru ile evli
Ekranlara dönmeye hazırlanan Azra Akın, oğlu Demir'in ilk adımlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
4 Yıldır birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl evlenen dünya güzeli Azra Akın, bebekleri Demir'i ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında kucağına almıştı. Şimdilerde 1 yaşına basacak olan Demir bebeğin ilk adımlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Azra Akın, heyecanını sevenleriyle paylaştı.
Magazin dünyasının gözde çifti, Azra Akın, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı mutlu aile pozlarının yanı sıra oğlu Demir ile yaşadığı ilklere de yer veriyor.
Akın'ın oğlu Demir2in ilk adımlarını paylaştığı fotoğrafı ise sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Kısa sürede binlerce beğeni ala Demir'in ilk adımlarına Azra Akın'ın sevenlerinden ''Maşallah'' yorumları da yağdı. Oğlunun yürüdüğü anları ise Azra Akın, "Adım adım..." notu ile yayınladı.
Öte yandan yakın zamanda yeniden televizyon ekranlarında olacağını söyleyen dünya güzeli, geçtiğimiz haftalarda Akmerkez'de iş görüşmeleri yapmış ve magazin muhabirlerine ''Oğlum Demir artık bir yaşına geldi. Çalışmaya başlayacağım'' açıklamasında bulunarak hayranlarını sevindiren müjdeli haberini vermişti.