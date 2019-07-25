Azmin zaferi! Gaziantep'te 83 yaşındaki Hatice nine kep attı

Azmin zaferi! Gaziantep'te 83 yaşındaki Hatice nine kep attı

Gaziantep'te yaşayan Hatice Nine, insanın azmedince yapamacağı hiçbir şey olmadığını son örneği oldu. Belediyeye ait Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okuryazarlık belgesini aldı ve kep attı.

Azmin zaferi! Gaziantep'te 83 yaşındaki Hatice nine kep attı - Sayfa 1

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okuryazarlık belgesini aldı ve kep attı. Sosyal belediyecilikte Gaziantep modeli oluşturan Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında yeni binasında hizmet vermeye başlayan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim annelerin diploma törenine ev sahipliği yaptı. 

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Azmin zaferi! Gaziantep'te 83 yaşındaki Hatice nine kep attı - Sayfa 2

25 yıl önce eşini kaybeden Hatice Erkenalcı, açılan kurslarla, yıllardır hayalini kurduğu diplomasına kavuştu. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, okuma yazma öğrenen kursiyerleri kutladı. 

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Azmin zaferi! Gaziantep'te 83 yaşındaki Hatice nine kep attı - Sayfa 3

Başkan Şahin’in elinden diplomasını alan Erkanalcı, okuma yazma öğrenen diğer yetim anneleriyle beraber kep attı. 

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Azmin zaferi! Gaziantep'te 83 yaşındaki Hatice nine kep attı - Sayfa 4
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