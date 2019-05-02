Aziz Yıldırım ile Gonca Çelikkıran boşanıyor mu? Tazminat isteği olay
Bir dönem Fenerbahçe Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım ile 8 yıllık eşi Gonca Çelikkıran'ın boşanacağı iddia edildi. Gonca Çelikkıran, Yıldırım'ndan kızları Yaz'ın velayeti için Aziz Yıldırım'dan 10 milyon dolar ve Londra ile İstanbul'dan ev istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptırdıktan sonra sesi soluğu çıkmayan Aziz Yıldırım, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
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Eşinden boşanacak iddiası: 66 yaşındaki Aziz Yıldırım'ın sekiz yıl önce hayatını birleştirdiği 43 yaşındaki Gonca Çelikkıran'dan boşanacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
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Şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık: Gonca Çelikkıran'ın şiddetli geçimsizlik ve Aziz Yıldırım'ın kıskançlıklarından dolayı anlaşmalı ayrılmak istediği iddia edildi.
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10 milyon dolar ve Londra'da ev: Öte yandan Gonca Çelikkıran'ın kızları Yaz'ın velayeti için Aziz Yıldırım'dan 10 milyon dolar ve Londra ile İstanbul'dan ev istediği öne sürüldü.
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