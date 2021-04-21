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Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttı son haliyle tanımak imkansız!

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttı son haliyle tanımak imkansız!

Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engelleyen şarkıcı yeni estetikler yaptırdı.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttı son haliyle tanımak imkansız!

Yıllar önce katıldığı İbo Show'la genç yaşta ismini tüm Türkiye'ye duyuran Azeri kızı Günel, estetik operasyonlardan nasibini aldı. Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yaptığı paylaşımla magazin gündemine geldi.

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Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttı son haliyle tanımak imkansız!

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı. Hatta bu takipçilerini engellediğini bile itiraf etmişti.

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Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttı son haliyle tanımak imkansız!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diye konuştu.

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Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttı son haliyle tanımak imkansız!

Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova 'Ufak tefek işler" notu ile yeni görüntüsünü paylaştı.

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