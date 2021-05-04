Azerbaycan'dan Bayraktar TB2’li tatbikat
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ savaşı sonrası tatbikatlarını sürdürüyor. Ordu son olarak bir kez daha Bayraktan silahlı insansız hava araçları ile tatbikat yaparak dosta güven düşmana korku verdi.
Karabağ savaşı sonrası tatbikatlarını sürdüren Azerbaycan Ordusu'nda Bayraktar silahlı insansız hava araçları ile tatbikat yapıldı. Tatbikatta tespit edilen hedefler başarıyla imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bayraktar SİHA'lar ile yeni tatbikatın düzenlendiği duyuruldu.
Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti. Azerbaycan, 2020 yılında Türkiye'den silahlı insansız hava araçları ithal etmişti.
Tatbikat öncesi paylaşılan görüntülerde Bayraktar SİHA'larının hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrolü ve yakıt ikmali yer aldı.