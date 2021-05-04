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Azerbaycan'dan Bayraktar TB2’li tatbikat

Azerbaycan'dan Bayraktar TB2’li tatbikat

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ savaşı sonrası tatbikatlarını sürdürüyor. Ordu son olarak bir kez daha Bayraktan silahlı insansız hava araçları ile tatbikat yaparak dosta güven düşmana korku verdi.

Azerbaycan'dan Bayraktar TB2’li tatbikat

Karabağ savaşı sonrası tatbikatlarını sürdüren Azerbaycan Ordusu'nda Bayraktar silahlı insansız hava araçları ile tatbikat yapıldı. Tatbikatta tespit edilen hedefler başarıyla imha edildi.

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Azerbaycan'dan Bayraktar TB2’li tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bayraktar SİHA'lar ile yeni tatbikatın düzenlendiği duyuruldu.

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Azerbaycan'dan Bayraktar TB2’li tatbikat

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti. Azerbaycan, 2020 yılında Türkiye'den silahlı insansız hava araçları ithal etmişti.

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Azerbaycan'dan Bayraktar TB2’li tatbikat

Tatbikat öncesi paylaşılan görüntülerde Bayraktar SİHA'larının hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrolü ve yakıt ikmali yer aldı.

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