Azerbaycan'da mermi ve bomba seslerine karşı zorlu havuç hasadı
İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı en yoğun yerlerden biri de Ağdam kenti. Mermi ve bomba seslerinin duyulduğu kentte kalan siviller, tehlike altında tarlalarındaki hasadı topluyor.
Azerbaycan'da çatışmaların yoğun olarak devam ettiği yerlerde yaşayanların bir kısmı çevre il ve ilçelerdeki yakınlarının yanlarına giderken, bazıları da günlük hayatlarına devam ediyor.
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Hayati riske rağmen tarlalarında çalışmaya devam eden halk, korkmadıklarını ve Karabağ alınana kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtiyor.
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Ağdam’da tüm tehlikeye rağmen korkmadıklarını ifade eden Azerbaycanlılar, Karabağ alınana kadar bir yere gitmeyeceklerini söylüyor.
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Ermenilerden korkmadığını belirten Arife İbrahimova, "Havucu ektik, şimdi de mahsulümüzü topluyoruz. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz." dedi.
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