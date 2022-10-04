Azerbaycan'da bulundu 12 askere ait toplu mezar! Vahşetin izi kafataslarında duruyor

12'si askeri kıyafetli

Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendiyev, “26 Eylül’de yapılan kazılarda ise askeri kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi. Bunların Ermenilerce katledilerek toplu şekilde gömülen Azerbaycan askerleri olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA analizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak.” bilgisini paylaştı.