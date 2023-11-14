Azerbaycan 'Zafer Günü'nü kutladı

AZERBAYCAN ‘ZAFER GÜNÜNÜ’ KUTLADI

Uzun yıllar süren anlaşmazlık ve çatışmalar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaşa dönüşmüştür. 1990’lı yıllarda ve 2020 yılında yaşanan savaşlarda, insani ve ekonomik açıdan her iki ülkeye, bölgeye ve bölge halkına büyük zararlar vermiştir.

Bölgesel bir savaş olmasına rağmen dünya genelinde değişen enerji ve güç dengeleri nedeniyle, geniş bir coğrafyayı etkilemiştir.

ABD ve Rusya gibi uluslararası güçlü aktörlerin müdahale ve söylemleri, Türkiye’nin destekleriyle 44 günlük mücadelenin ardından Karabağ topraklarının önemli bir kısmı işgalden kurtarılmıştır.

Azerbaycan için bu durum başarıdan çok daha büyük anlamları ifade etmektedir. 8 Kasım tarihi ‘Zafer Günü’ olarak ilan edildi. Doğal olarak Azerbaycan’a Türkiye’den tebrik mesajları gitti.

Kutlamalar yapıldı. Kardeşlik, birlik, beraberlik, ortak kader vurguları yapıldı. Haydar Aliyev’in dediği gibi; Bir millet, iki devlet gerçeğinin ispatı olan açıklamalar birbirini takip etti.

Evvelden bu yana sıcak olan ilişkiler daha da artarak devam etti. Azerbaycan da Türkiye’li olmak Türk olmak büyük ayrıcalık, farkındalık.

Azerbaycan’ın farklı kuruluş ve kurumlarında Türkiye'deki okullardan mezun üst düzey bürokratlar var.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren...

Türkiye'de ev sahibi olan...

Çocuklarını Türkiye'de okutmak isteyenler, okutanlar…

Türkiye hapşırsa Azerbaycan'ın ateşi çıkıyor.

Türkiye'nin gururu Togg’un ikinci aracı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'de.

6 Şubat’ta 11 ayrı ilde yaşadığımız asrın depreminde yardıma ilk koşan ülkeydi Azerbaycan.

Dost Azerbaycan eliyle, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 453 konteyner yaşam merkezi kuruldu.

Yatak, yorgan, buzdolabı, klima, halı ve mutfak eşyası dahil olmak üzere...

Azerbaycan’da pek çok mekan da; "Azerbaycan-Türkiye... İki dövlet, bir halgdır" yazısını asılıdır duvarlarda.

Son seçimlerde ve daha öncekilerde de Azerbaycan halkı (Erdoğan'ın seçim kazanması üzerine) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ellerinde Türk Bayraklarıyla sokaklarda, caddelerde her yerde kutlama yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi ki kazandı yoksa Batı’nın karşısında yalnız kalırdık açıklamaları hala kulaklarda çınlıyor.

Süleyman Demirel'in,

Turgut Özal'ın,

Necmettin Erbakan'ın,

Alparslan Türkeş'in,

Bülent Ecevit'in,

Devlet Bahçeli'nin her zaman yakınında tuttuğu ve sıcak ilişkiler içinde olduğu bu liderlerin aksine

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yakın bir ilişki geliştiremediler Can Azerbaycan’la.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her daim sıcak tuttuğu ilişkiler her iki ülke adına güç ve kazanımdır. Azerbaycan bizim için Türk dünyasına açılan bir penceredir.

Karabağ zaferinin 3.yıldönümü kutlu olsun

Gök girsin kızıl çıksın. Canınız canımız. Acınız acımız. Şehidiniz şehidimizdir. Türkiye Azerbaycan Var Olsun…