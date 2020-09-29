Azerbaycan Ermenistan savaşında 3. gün! Ermeni ordusuna çok ağır darbeler vuruldu

'Olmayan' Azerbaycan F-16'sını düşürdüler!

Azerbaycan Ordusunun başlattığı karşı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan, yalan haberlere Ermeni kamuoyunu sakinleştirmeye çalışırken, dünya kamuoyuna da kara propaganda yapıyor. Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi. "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyen Dargahli, Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.