Azerbaycan Ermenistan savaşında 3. gün! Ermeni ordusuna çok ağır darbeler vuruldu
AZERBAYCAN ordusunun Ermenistan'ın sivilleri vurmasının ardından baylattığı karşı operasyon sürüyor. Dün geceki çatışmalarda en az 55 Ermeni askeri öldürüldü, bir zırhlı tugayı yok edildi. Ermenistan ise olmayan Azerbaycan F-16 uçağını düşürdüğünü açıkladı...
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan işgaline ve sivillere yönelik saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 3. gününde de darbe üstüne darbe indirmeyi sürdürüyor. Ermenistan ise, iç kamuoyunda ağır kayıpları gizlemek için yalan haberler yayıyor. 500'e yakın askerini kaybeden Ermenistan, asker kaybını 84 olarak açıklarken, Azerbaycan F-16 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Ancak Azerbaycan ordusunda F-16 uçağı bulunmuyor. Azeri güçler son olarak Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi. İşte Azerbaycan-Ermenistan savaşından son bilgiler...
Motorlu piyade alayı darmadağın edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" dedi. İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.
'Olmayan' Azerbaycan F-16'sını düşürdüler!
Azerbaycan Ordusunun başlattığı karşı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan, yalan haberlere Ermeni kamuoyunu sakinleştirmeye çalışırken, dünya kamuoyuna da kara propaganda yapıyor. Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi. "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyen Dargahli, Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.
Ölen asker sayısını bile doğru açıklamıyorlar
Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ yönetimi, dün gece yaptığı açıklamada Azeri güçlerle yaşanan çatışmalarda 53 askerinin öldüğünü, çatışmaların başladığı Pazar günü ise 31 askerin hayatını kaybettiğini ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı. Oysa Azerbaycan yönetiminin isim isim açıkladığı öldürülen Ermeni asker sayısı bundan çok çok fazla.