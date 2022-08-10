Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş

Televizyon dünyasının aranan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Cemre Baysel'le başrol paylaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu müjdeli haberi duyurdu. Ünlü oyuncu sevenleriyle yeni bir projede rol alacağını paylaştı.