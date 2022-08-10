Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş
Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Baht Oyunları dizisiyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu tekrardan ekranlara dönüyor.
Televizyon dünyasının aranan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Cemre Baysel'le başrol paylaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu müjdeli haberi duyurdu. Ünlü oyuncu sevenleriyle yeni bir projede rol alacağını paylaştı.
Oyunculuğuna başarılı projelerden biri olan "Söz" dizisi ile başlayan oyuncu Aytaç Şaşmaz, performansıyla takdir toplamaya devam etti.
En son oyuncu Cemre Baysel'le başrolü paylaştığı "Baht Oyunu" isimli dizi projesinde yer alan Şaşmaz, dizinin final yapmasıyla bir süre ekranlara ara vermesi hayranlarını şaşırttı.
Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisinde arkadaşlıklarını aşka çevirmişlerdi. Ünlü çiftten Baysel'in yeni bir projeye başlamasıyla Şaşmaz'ın yeni projesi merak konusu olmuştu.