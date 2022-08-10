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Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş

Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Baht Oyunları dizisiyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu tekrardan ekranlara dönüyor.

Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş

Televizyon dünyasının aranan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Cemre Baysel'le başrol paylaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu müjdeli haberi duyurdu. Ünlü oyuncu sevenleriyle yeni bir projede rol alacağını paylaştı.

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Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş

Oyunculuğuna başarılı projelerden biri olan "Söz" dizisi ile başlayan oyuncu Aytaç Şaşmaz, performansıyla takdir toplamaya devam etti.

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Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş

En son oyuncu Cemre Baysel'le başrolü paylaştığı "Baht Oyunu" isimli dizi projesinde yer alan Şaşmaz, dizinin final yapmasıyla bir süre ekranlara ara vermesi hayranlarını şaşırttı.

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Aytaç Şaşmaz müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı! Merakla beklenen yeni projesi bakın neymiş

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisinde arkadaşlıklarını aşka çevirmişlerdi. Ünlü çiftten Baysel'in yeni bir projeye başlamasıyla Şaşmaz'ın yeni projesi merak konusu olmuştu.

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