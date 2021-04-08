Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi sinkaflı küfürler sıraladı tüfekle evini basıp dehşeti yaşattı
Ayşegül Çınar'ın arabasına uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği eski sevgilisi yine rahat durmadı. Ünlü oyuncunun evini bastı, polislere tüfekle direndi.
Bir kafede tartışmaları ve çalışanlardan yardım isteyerek polis çağırmasının ardından Ayşegül Çınar, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra aracıyla evine dönerken polis tarafından durduruldu. Alınan ihbar doğrultusunda polis, Çınar'ın aracında arama yaptı.
Ayşegül Çınar'ın aracında uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan ünlü oyuncu, yasaklı maddeyle kendisinin bir alakası olmadığını eski erkek arkadaşının aracına uyuşturucu koyduğunu söyledi. Çınar'ın ifadesi doğrultusunda eski erkek arkadaşı da gözaltına alındı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından ise ikisi de serbest bırakıldı. Yaşanan bu olayın ardından Çınar'ın başı yine eski sevgilisiyle derde girdi.
Genç kadını bıçakla tehdit eden, yakalandığında ise polise silahla direnen Furkan Çalıkoğlu hakkında dava açıldı.