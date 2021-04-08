Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi sinkaflı küfürler sıraladı tüfekle evini basıp dehşeti yaşattı

Bir kafede tartışmaları ve çalışanlardan yardım isteyerek polis çağırmasının ardından Ayşegül Çınar, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra aracıyla evine dönerken polis tarafından durduruldu. Alınan ihbar doğrultusunda polis, Çınar'ın aracında arama yaptı.