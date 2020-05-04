Ayşe Karaman davasında flaş gelişme! Doktorun evinde ölü bulunmuştu

Üç şırınga ve çeşitli ilaçlar bulunmuştu: Cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.