Ayşe Karaman davasında flaş gelişme! Doktorun evinde ölü bulunmuştu
ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.
Adam öldürmek suçundan dava açıldı: Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı.
Tahliyesine karar verildi: Sanık Tarhan'ın avukatları koronavirüs salgını nedeniyle doktora ihtiyaç olduğu gerekçesiyle tahliye talep etmişti. Bugün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Üç şırınga ve çeşitli ilaçlar bulunmuştu: Cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.