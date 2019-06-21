Ayşe Hatun Önal alkollü araba kullanırken yakalanmıştı! Hapis cezasına itiraz
Ayşe Hatun Önal, alkollü araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. 867 lira para cezası alan Önal, mahkeme tarafından bir yıl hapse mahkum edildi.
Ayşe Hatun Önal, 2017 yılında 167 promil alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulup 867 lira para cezasına çarptırılmıştı ve Önal'ın hapsi istenmişti. Ayşe Hatun, cezaya itiraz ederek, "Alkollü kullandım, pişmanım" pişmanlığını dile getirmişti.
Mahkemeye başvuran Önal, şunları söyledi: "Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır. Daha önce alkolle ilgili bir ceza almadım. Sağlıklı ve ideal bir hayat sürüyorum. Beraat çıkmayacaksa, hapis cezasının indirilmesini istiyorum."
Ne olmuştu?
Ayşe Hatun Önal, 23 Nisan gecesi trafik çevirmesine takıldı. Sabah 04.30'da Ortaköy'de yapılan rutin kontrolde çevrilen şarkıcı, iddiaya göre önce alkolmetreyi üflemek istemedi.
Fakat ünlü şarkıcı bir müddet sonra cihazı üfledi. Ünlü şarkıcı, 167 promil alkollü çıktı. Ehliyetine altı ay süre ile el konulan Ayşe Hatun Önal, 876 lira para cezasına çarptırıldı.