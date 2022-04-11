Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti
Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun oynandığı geceye Ayşe'nin gözyaşları ve Batuhan-Anıl gerginliği damga vurdu.
Son olarak gönülllüler takımından Ardahan'ın veda ettiği Survivor'da mücadele devam ediyor. 10 Nisan Pazar akşamı 74'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da, ünlüler ve gönüllüler; üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.
Üst üste iki dokunulmazlığı kazanan gönüllüler haftayı kayıpsız kapatmak istediklerini söyledi. Ünlüler takımı ise üst üste alınan yenilgileri unutturmak için parkura çıktı.
Hızlı başlayan oyunda ünlüler takımının kadın yarışmacıları durumu 1-0'a getirdi.
Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçiren Ayşe Yüksel bu yıl katıldığı Survivor'da istediği performansa ulaşamadı.