Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti

Son olarak gönülllüler takımından Ardahan'ın veda ettiği Survivor'da mücadele devam ediyor. 10 Nisan Pazar akşamı 74'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da, ünlüler ve gönüllüler; üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.