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Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti

Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun oynandığı geceye Ayşe'nin gözyaşları ve Batuhan-Anıl gerginliği damga vurdu.

Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti

Son olarak gönülllüler takımından Ardahan'ın veda ettiği Survivor'da mücadele devam ediyor. 10 Nisan Pazar akşamı 74'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da, ünlüler ve gönüllüler; üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.

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Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti

Üst üste iki dokunulmazlığı kazanan gönüllüler haftayı kayıpsız kapatmak istediklerini söyledi. Ünlüler takımı ise üst üste alınan yenilgileri unutturmak için parkura çıktı. 

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Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti

Hızlı başlayan oyunda ünlüler takımının kadın yarışmacıları durumu 1-0'a getirdi.

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Ayşe gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına bakın kim gitti

Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçiren Ayşe Yüksel bu yıl katıldığı Survivor'da istediği performansa ulaşamadı. 

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