Ayşe Arman Can Yaman'ı savunan Ömür Gedik için açtı ağzını yumdu gözünü
Can Yaman'ın akıl almaz sözlerini savunmaya çalışan Ömür Gedik'e cevabı Ayşe Arman, yapıştırdı. Başarılı gazeteci, ''Bu ne cüret'' diyerek tepkisini en sert cümleleriyle ortaya koydu.
'Hangimiz Sevmedik' dizisinde beraber rol aldığı partneri Selen Soyder üzerinden oyunculuğu bel altına taşıyarak libido tartışması yaratan Can Yaman, kendisini rezil etme konusunda bir üst kademeye daha atlayarak İspanya'da katıldığı programda kadın hayranının sorusuna verdiği edepsiz cevapla resmen rezilliğinin altını çizmişti.
Dur durak bilmeden kadınları aşağılayıcı açıklamalara imza atan Can Yaman'ı ise son olarak cinsel paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Ömür Gedik, savununca tepkiler çığ gibi büyümüştü. O tepkilerin ardından 'Yanlış anlaşıldım' diyerek bir de üzerine pes dedirten savunma yapan Gedik'e cevabı gazeteci Ayşe Arman verdi.
Ayşe Arman, Can Yaman’ın röportaj sırasında kadın hayranının ‘Bu dünyadan olduğunu kanıtlayabilir misin?’ sorusu üzerine ‘Arka odaya geçelim’ diye cevap verdiği sözlerini savunan Ömür Gedik'e şu sözlerle tepki gösterdi:
Antipatik, kendini gömdü: ''Ömür Gedik, Can Yaman’ın libidal zırvalarını haklı gösterebilmek için kadınları aşağılamaya cüret etmiş. Nasıl yapabilmiş, hayvanlara kıyamayan kadın, bir kalemde kadınları harcayıvermiş!!! ???? Can Yaman kendini gömdü. Seksist, narsisist, maço bir adam olduğunu en antipatik biçimde kanıtladı.''