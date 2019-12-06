Ayşe Arman Can Yaman'ı savunan Ömür Gedik için açtı ağzını yumdu gözünü

Antipatik, kendini gömdü: ''Ömür Gedik, Can Yaman’ın libidal zırvalarını haklı gösterebilmek için kadınları aşağılamaya cüret etmiş. Nasıl yapabilmiş, hayvanlara kıyamayan kadın, bir kalemde kadınları harcayıvermiş!!! ???? Can Yaman kendini gömdü. Seksist, narsisist, maço bir adam olduğunu en antipatik biçimde kanıtladı.''