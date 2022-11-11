Aynı yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Utanmaları da yok: "Yapacaklarımızı daha yapamadık"

Gerçekleştirilen operasyonda 10’u kadın 30 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet silah, bir miktar uyuşturucu madde, cep telefonları, GSM sim kartları, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, laptop, flash bellekler, ve şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Dolandırıcılık zanlısı kadınlardan ilginç işaret ve sözler