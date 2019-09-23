Aylin Coşkun'un olay düğün itirafı! Volkan Aslan'la evlendi 20 kilo gelinlik giydi

Aylin Coşkun'un olay düğün itirafı! Volkan Aslan'la evlendi 20 kilo gelinlik giydi
Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşun Volkan Aslan'la hayatını birleştirmişti, düğün itirafı şoke etti.
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 10 Eylül'de 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile hayatını birleştirmiş, imam nikahında istediği mehdiyle ve düğünüyle adından bir hayli söz ettirmişti. Görkemli kına ve düğünüyle günlerce gündeme gelen Coşkun, katıldığı canlı yayında düğünde takılan takılardan bahsetti.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Aylin Coşkun, düğünde takılan kilolarca altınlarını şu sözlerle anlattı:
''Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener, pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam 'sağ kolun benim onu kimseye ayırma' dedi.
''Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım.''
''Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar. Boynumda zaten fıtık var bir ağırlık oldu. Hande (Yener) 'Bir ara takıda duruyorsun yüzün şişmeye başladı gözümün önünde. Bir ara gelip seni alıp artık takmayın diyecektim' dedi.''