Aylin Aslım'ın Kerem Bürsin tweetleri olay oldu

AYLİN ASLIM'A TEPKİ

Bu paylaşımın ardından, "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan şarkıcı, takipçilerinden olumsuz cevaplar aldı.