Aylin Aslım'ın Kerem Bürsin tweetleri olay oldu
Kerem Bürsin'in yılbaşı gecesi dua ettiğini söylemesi üzerine Aylin Aslım'ın attığı tweetler, Twitter'da olay oldu.
Kerem Bürsin'e bir YouTube kanalında, yılbaşında ne yapacağı hakkında bir soru sorulmuştu. Bursin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözüyle birçok hayranının sevgisini kazanmıştı.
110
"SEVİM KOŞ O KAPI KAPANMADAN SON LAVUKLUKLAR"
Birçok kişinin aksine şarkıcı Aylin Aslım, Bursin'i eleştirdi. Twitter'da aktif olan Aslım, Bursin'in açıklamalarını,"Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" notuyla paylaştı.
210
AYLİN ASLIM'A TEPKİ
Bu paylaşımın ardından, "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan şarkıcı, takipçilerinden olumsuz cevaplar aldı.
310
410