Aylin Aslım anne oldu bebeğine verdiği isim dikkat çekti!
Ünlü şarkıcı Aylin Aslım anne oldu. Bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Aylin Aslım, oğluna Orman Umut Çağlan adını verdi.
Geçtiğimiz kasım ayında Utku Vargı ile dünyaevine giren Aylin Aslım, anne olmanın heyecanını yaşıyor. 46 yaşında anne olan sanatçı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Orman Umut Çağlan adını verdiği oğlunun fotoğrafını paylaşan Aylin Aslım, gönderisine “Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoşgeldin oğlum” notunu düştü.
Aylin Aslım, geçtiğimiz ocak ayında hamile olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: “Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım.”
Aylin Aslım kimdir?
Aylin Aslım, 14 Şubat 1975, Hessen doğumlu. Liseyi Türkiye'de okuyup bitiren Aslım, İstanbul'daki Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Amatör müzik hayatına 1994 yılında, çeşitli mekanlarda yabancı şarkılar söyleyerek başlayan Aylin Aslım; 1996’da beş kişiden oluşan Zeytin adlı rock grubunda yer aldı. 1998 yılında Süpersonik adıyla kendi grubunu kurdu ve aynı yıl Roxy Müzik Günleri’nde ikincilik ödülüne layık görüldü. Ertesi yıl yine aynı organizasyonda jüri özel ödülünü kazandı.