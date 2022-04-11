Aylık harcamasını duyan inanamadı! Estetikle Mika Can Raun bambaşka biri oldu: Çok erken öleceğim
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi.
TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Mika Can Raun yakın zamanda yaptırdığı estetikle bambaşka birine dönüştü.
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Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına konuk oldu.
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Raun, aylık harcamalarından ve hayatında en zorluk çektiği şeyi anlattı.
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Raun, estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahsetti.
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