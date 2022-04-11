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Aylık harcamasını duyan inanamadı! Estetikle Mika Can Raun bambaşka biri oldu: Çok erken öleceğim

Aylık harcamasını duyan inanamadı! Estetikle Mika Can Raun bambaşka biri oldu: Çok erken öleceğim

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi.

Aylık harcamasını duyan inanamadı! Estetikle Mika Can Raun bambaşka biri oldu: Çok erken öleceğim

TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Mika Can Raun yakın zamanda yaptırdığı estetikle bambaşka birine dönüştü.

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Aylık harcamasını duyan inanamadı! Estetikle Mika Can Raun bambaşka biri oldu: Çok erken öleceğim

Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına konuk oldu.

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Aylık harcamasını duyan inanamadı! Estetikle Mika Can Raun bambaşka biri oldu: Çok erken öleceğim

Raun, aylık harcamalarından ve hayatında en zorluk çektiği şeyi anlattı.

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Aylık harcamasını duyan inanamadı! Estetikle Mika Can Raun bambaşka biri oldu: Çok erken öleceğim

Raun, estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahsetti.

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