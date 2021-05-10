Aylık büyük tasarruf! Zonguldak'ın köylü kadınları elektrik üretiyor görmeye geldiler

Devrek Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş eğitmeni olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Saniye Uysal'ın başkanlık yaptığı ve çoğu üyesi köydeki kadınlar olan kooperatif, ilk olarak bahçelerde yetiştirilen sebze ve meyveleri satarak gelir elde etmeye başladı.