Aylık büyük tasarruf! Zonguldak'ın köylü kadınları elektrik üretiyor görmeye geldiler
ZONGULDAK'ta 8 kadının kurduğu kooperatif sayesinde 30 kadın istihdam edildi. Yöresel ürünleri birçok ile gönderen kadınlar, bununla da kalmayıp kendi elektriklerini üretmeye başladılar.
Devrek ilçesinde, 11 yıl önce 8 kadın bir araya gelerek, Devrek Merkez, Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.
Devrek Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş eğitmeni olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Saniye Uysal'ın başkanlık yaptığı ve çoğu üyesi köydeki kadınlar olan kooperatif, ilk olarak bahçelerde yetiştirilen sebze ve meyveleri satarak gelir elde etmeye başladı.
Talep artınca ise Dedeoğlu köyündeki eski köy okulu ve ilçe merkezinde kiralanan iş yeri üretim merkezine çevrilerek, yöresel ürünler üretilmeye başlandı. Tamamı köylü kadınların çalıştığı kooperatifte sebze, meyve, reçel gibi ürünlerin yanında Devrek ekmeği, beyaz baklava, gözleme, köy makarnası, tarhana gibi yöresel ürünlerde üretilip satılmaya başlandı.
Evden çalışan kadınlarla mevsimine göre yaklaşık 30'a yakın kadın, ürettikleri ürünleri, ilçe merkezindeki iş yerlerinin yanı sıra internetten 'Devrek Güneşi' markası adı altında satışa sundu. Talepten memnun olan kadınlar, köydeki üretim merkezlerine değirmen de kurdu. Ayrıca ceviz ve fındık hasadı zamanlarında bölgedeki 150'ye yakın çiftçiden ürün alınarak, yöreye de katkı sağlanmaya başlandı.