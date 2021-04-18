Mantar seralarının mahalleye gelir getirdiğini ifade eden Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Boz, "Köyümüzün yüzde 70'i kooperatife üye. Çadırları kooperatif adına kurduk, işletmesini yapıyoruz. Serada çalışanlar genellikle kadınlar. Köyümüzdeki kadınlara da iş imkanı oldu." diye konuştu.