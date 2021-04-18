Aylık 40 bin TL gelir! Konya'da tonlarca ürettiler mahalle sabırsızlıkla bekliyorlar
KONYA'da bir araya gelerek kooperatif kuran köylüler gerçekleştirdikleri üretimle siparişlere yetişemiyor.
Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş 1620 rakımlı yaklaşık 6 bin 500 nüfuslu Taşkent ilçesinin, Çetmi Mahallesi'nde bir araya gelen köylüler, kurulan Sınırlı Sorumlu Çetmi Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, Taşeli Havza Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 80 devlet desteğiyle mantar serası kurdu.
Arazi koşulları nedeniyle tarım yapılamayan bölgede, 115 üyesi bulunan kooperatif ilk üretimine 3 ay önce başladı.
Kurulan 7 serada çoğunluğu üyelerin eşleri ve yakınları olan yaklaşık 30 kadın çalışıyor. Kadınlar, seralarda mantar ekimini yaparken türküler söyleyerek çalışıyor.
Mantar seralarının mahalleye gelir getirdiğini ifade eden Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Boz, "Köyümüzün yüzde 70'i kooperatife üye. Çadırları kooperatif adına kurduk, işletmesini yapıyoruz. Serada çalışanlar genellikle kadınlar. Köyümüzdeki kadınlara da iş imkanı oldu." diye konuştu.