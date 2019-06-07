Aykut Cömert'in ölümü sanat camiasını sarstı! Beren Saat'ten duygusal veda

Bu isimler arasında ünlüler de vardı. Beren Saat, Ahu Yağtu ve Melisa Sözen Instagram heaplarından bu ani ölümün üzüntüsünü paylaşan mesajlar yayınladılar. Beren Saat, arkadaşı Aykut Cömert için, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.