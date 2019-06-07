Aykut Cömert'in ölümü sanat camiasını sarstı! Beren Saat'ten duygusal veda
Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, kanserle amansız savaş veriyordu. Dün gece hayatını kaybeden Cömert'in ölümü Beren Saat'i sarstı.
Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, henüz 38 yaşında, kanserle amansız bir savaş vermekteydi. Sosyal medyada Aykut Cömert’i tanıyanlar, dün gece gelen acı haberle yıkıldılar. Cömert'in arkadaşları ardı ardına paylaşımlarda bulunarak üzüntülerini dile getirdi.
Bu isimler arasında ünlüler de vardı. Beren Saat, Ahu Yağtu ve Melisa Sözen Instagram heaplarından bu ani ölümün üzüntüsünü paylaşan mesajlar yayınladılar. Beren Saat, arkadaşı Aykut Cömert için, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Beren Saat, ''Çok arkadas ediniyor insan hayat boyu ama zekadas bulmak zor. Ugultunun ortasinda tek bir cümleyle hayatina isik tutani bulmak çok zor. En karanliklarina kaçtiginda yargilamadan seninle orada sessizce durani, hatta sana kahkaha attirani bulabilmek neredeyse imkansiz.
Bu cografyada kadini, kimligi meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hic bitmeyecek canim arkadasim. Yildizlarla benim icin de dans et'' diyerek veda mesajını yayınladı.