Ayı, keçi, akbaba ne ararsan var! Hepsi tedavi edildi!

Bu yılın 8 ayında doğada bitkin halde bulunan ya da çeşitli nedenlerle yaralanan aralarında nesli tükenme tehlikesi altında olanların da bulunduğu 200 yaban hayvanı, Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek doğaya bırakıldı.