Ayı, keçi, akbaba ne ararsan var! Hepsi tedavi edildi!
Bu yıl 200 yaban hayvanı Van'daki merkezde tedavi edildi. Prof. Dr. Lokman Aslan: Kuraklık, bölgede hayvan sayısının azalmasına yol açtı. Kuraklıktan etkilenen hayvanlar başka bölgelere göç ediyor. Özellikle göçmen kuşlar bu tehlikeyi erken seziyor.
Bu yılın 8 ayında doğada bitkin halde bulunan ya da çeşitli nedenlerle yaralanan aralarında nesli tükenme tehlikesi altında olanların da bulunduğu 200 yaban hayvanı, Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde 11 yıl önce kurulan ve bugüne kadar yüzlerce hayvanın tedavi edildiği merkez, bölgede yaban hayatının devamlılığına önemli katkı sağlıyor.
Duyarlı vatandaşlar ya da güvenlik güçleri tarafından bulunan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkeze getiriliyor.
Müdür Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından ameliyathane, rehabilitasyon alanı, gözlem ve karantina odaları bulunan merkezde bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, bahçedeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınıyor.