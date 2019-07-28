Ayhan Atik: Ligi ilk 10’un üzerinde bitirmek istiyoruz
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürüyor. Teknik Direktör Ayhan Atik antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.
Sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdüren MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Ayhan Atik ligi ilk 10’un üzerinde tamamlamak istediklerini söyledi. Ayrıca Atik, ellerindeki oyuncuları muhafaza ettiklerini de ifade etti.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Erzurum Palandöken Dağı’nda günü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Ayhan Atik yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından güç ve dayanıklılık çalışan Ankara ekibi son bölümde ise 5’e 2’i top kapma antrenmanı yaptı.
Antrenman sonrası soruları yanıtlayan Teknik Direktör Atik, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, “Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hazırlık maçlarımız oldu. İzinden sonra Ankara’da hazırlık maçlarımız olacak.
Kamp süreci çok iyi gidiyor. Biz ligi ilk 10’un üzerinde bitirmek istiyoruz. Ankaragücü ilk Süper Lig’e çıktığında gayet iyiydi. Devre arasına doğru biraz sıkıntılar yaşamıştık. Sonra toparlanmasını bildik. Sezona iyi başlayıp iyi de bitireceğimize inanıyoruz” dedi.