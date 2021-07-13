Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ağza alınmayacak küfür ve tehditler! Hapse girdi çıktı olay yarattı!

"Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim!"

Aydın, Hakan Sabancı'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" dedi.