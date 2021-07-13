Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ağza alınmayacak küfür ve tehditler! Hapse girdi çıktı olay yarattı!
Hakan sabancı ile olan yazışmalarını ifşa eden ve Sabancı ile ilgili çok kritik iddialar ortaya atmasıyla gündeme gelen Aygün Aydın, Sabancı'nın aldırdığı tedbir kararını deldiği gerekçesiyle 3 gün hapse girmesinin ardından, Instagram'dan çok sert ve ağır küfürler etti ve tehditler yağdırdı.
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'ın hakkında üç günlük zorlama hapsi verildi. Aygün Aydın, polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü. Hakan Sabancı'nın aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi yatan Aygün Aydın Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
"Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim!"
Aydın, Hakan Sabancı'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" dedi.
"Beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu"
Sabancı'nın duygularıyla oynadığını iddia eden Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun?" dedi.
"Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun"
Aygün Aydın açıklamasının devamında, "Diğer pısırık kızlar gibi oradan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksan... Daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına saklanacaktır" ifadelerine yer verdi.