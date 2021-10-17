Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan bebek mi dünyaya getirdi Olay 'şerefsizin kızı' fotorğafı
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'dan çocuk mu doğurdu? Paylaşımı herkesi hayrete düşürdü!
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Aygün Aydın geçtiğimiz aylarda ultrason görüntüsü paylaşmıştı. Bu kez bebek fotoğrafı yayınlayan Aygün, "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı?" yazması herkesi hayrete düşürdü.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Sabancı ile olan mesajlarını ifşa etmesiyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın geçtiğimiz aylarda ultrason fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu açıklamış ardından yaptığı paylaşımda ise bebeğini düşürdüğünü söylemişti.