Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline ateş açtılar!
KARTAL Aydos Ormanı'nda korku dolu dakikalar yaşandı. Bölgede çıkan yangına müdahale etmeye gelen Yakacık İtfaiye İstasyonu personeline araçtan indiğinde av tüfeğiyle ateş edildi. Kaçan şüpheliler her yerde aranıyor.
Kartal Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahaleye gelen itfaiyecilerden biri, üzerlerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı.
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Aydos Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında ormanda yangın görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen Yakacık İtfaiye İstasyonu personeline araçtan indiğinde av tüfeğiyle ateş edildi. İtfaiye personeli Yasin Öztürk, saçmanın karnını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.
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Ateş eden iki şüpheli olay yerinden kaçtı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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