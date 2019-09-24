Aydın'ın Serçin Mahallesi'ne akın ettiler! Adeta kuş cennetine döndü
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Aydın'ın Söke ilçesi Serçin Mahallesi, yeniden flamingolar ile doldu. Flamingolar, görenleri şaşırtmaya yetti.
Doğa cenneti olarak bilinen Serçin Mahallesi her zaman olduğu gibi bu yıl da sonbahara girişte görsel bir şölene sahne oldu. Mahalle, sonbaharın gelmesiyle birlikte yine flamingoların akınına uğradı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekoturizm Merkezi seçilen Serçin, sonbaharla birlikte kuş gözlemcilerini ve fotoğrafçıları için doğal plato oldu.
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Özellikle gün doğumu ve batımında eşsiz manzaranın oluştuğu bölge, çadır kampı yapıp, fotoğraf çekmek isteyenlerin de uğrak yerlerinden biri haline geldi.
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Bölgeye gelen misafirler, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Ekoturizm Merkezi'nden ücretsiz bisiklet kiralayıp, bölgeyi gezebiliyor, flamingoları görüntüleyebiliyor.
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