Aydın'da yaşlı adam 13 yaşındaki kız öğrenciye yazdıkları şok etti! Çocuk ağlayarak anlattı

Bunu belli edecek gibi davran: Erkan G. ‘Bi'tanem’ diyerek başladığı mektubunun bir bölümünde “Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan her şeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bitanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü sen artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum." dedi.