Aydın'da yaşlı adam 13 yaşındaki kız öğrenciye aşk mektubu yazdı!
Aydın'ın Didim ilçesinde kırtasiye işleten 61 yaşındaki bir şahıs, 13 yaşındaki kız öğrenciye mektup yazarak tacizde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Efeler Mahallesi'ndeki bir okulun karşısında kırtasiye işleten Erkan G., iddiaya göre, geçen salı günü kız çocuğuna ‘Bi'tanem’ başlığıyla yazılı mektubu verdi. Kız çocuğu ağlayarak, durumu ablasına anlattı.
Abla da mektupla polise giderek, Erkan G.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Erkan G. polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın ortaya çıkması üzerine diğer öğrenci velileri de tedirginlik yaşarken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Erkan G., 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
İŞTE O MEKTUP...
Bunu belli edecek gibi davran: Erkan G. ‘Bi'tanem’ diyerek başladığı mektubunun bir bölümünde “Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan her şeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bitanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü sen artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum." dedi.