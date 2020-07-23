Aydın'da tartıştığı gurbetçi gencin kalbine bıçağı sapladı
AYDIN'a tatil hevesiyle gelen Olcay Savandıra, kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, şimdi yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, Türkmen Mahallesi Ülgen Sokak üzerinde, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi Olcay Savandıra, sahile doğru yürüdüğü İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, M.C.T ile çarpıştı.
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İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.C.T., kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçağı, Savandıra'nın kalbine sapladı.
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Yaralanan Olcay Savandıra, ihbar üzerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan gurbetçi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildi.
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Kaçmıştı, kısa sürede yakalandı
Olay yerinden koşarak kaçan M.C.T. ise Türkmen Camii önünde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.C.T.'nin polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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