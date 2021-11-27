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Aydın'da sabah uğultu sonrası köy felaketi yaşadı! Yerle bir oldu: Çatılar uçmaya başladı

İhlas Haber Ajansı
Aydın'da sabah uğultu sonrası köy felaketi yaşadı! Yerle bir oldu: Çatılar uçmaya başladı

AYDIN’da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde onlarca evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi.

Aydın'da sabah uğultu sonrası köy felaketi yaşadı! Yerle bir oldu: Çatılar uçmaya başladı

Aydın il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağışla birlikte İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde fırtına çıktı.

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Aydın'da sabah uğultu sonrası köy felaketi yaşadı! Yerle bir oldu: Çatılar uçmaya başladı

 Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köydeki evlerin ve besihanelerin çatılarını söktü, elektrik direklerini yıktı.

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Aydın'da sabah uğultu sonrası köy felaketi yaşadı! Yerle bir oldu: Çatılar uçmaya başladı

Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü köyde, maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği bildirildi. 

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Aydın'da sabah uğultu sonrası köy felaketi yaşadı! Yerle bir oldu: Çatılar uçmaya başladı

Vatandaşlar, havanın aydınlanması ile birlikte imece usulü ve İncirliova Belediyesine bağlı ekiplerin destekleri ile yaralarını sarmaya başladı.

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