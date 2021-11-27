Aydın'da sabah uğultu sonrası köy felaketi yaşadı! Yerle bir oldu: Çatılar uçmaya başladı
AYDIN’da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde onlarca evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi.
Aydın il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağışla birlikte İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde fırtına çıktı.
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Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köydeki evlerin ve besihanelerin çatılarını söktü, elektrik direklerini yıktı.
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Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü köyde, maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği bildirildi.
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Vatandaşlar, havanın aydınlanması ile birlikte imece usulü ve İncirliova Belediyesine bağlı ekiplerin destekleri ile yaralarını sarmaya başladı.
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