Aydın'da korkunç kaza kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ramazan Kahraman (43) yönetimindeki 44 PS 539 plakalı TIR'a çarparak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Fadime Ana Kılıç (63) ve Fatma Emir (53) öldü, sürücüsü Hakkı Emir ile 10 yaşındaki Arda Emir ise ağır yaralandı.