Aydın'da hobi olarak başladılar! Şimdi günde 1000 tane üretiyorlar
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, yaşayan Havva Girişken ve kardeşi Zülfikar İşlek 6 yıl önce hobi olarak evlerinin bahçesinde yetiştirmeye başladıkları 3 tavuğun sayısını 1250'ye çıkardılar.
Koçarlı'da yaşayan Havva Girişken ve kardeşi Zülfikar İşlek, 6 yıl önce kendi bahçelerinde hobi olarak 3 tavuk yetiştirmeye başladı. Zamanla tavukların sayısını artıran iki kardeş, bahçelerinin yetersiz kalması üzerine Cincin Mahallesi'ndeki 10 dönüm arazi üzerine 'Nar Bahçesi' adını verdikleri bir tavuk çiftliği kurdu.
Çiftlikteki iki kümeste ilk önce 500 tavuk yetiştiren Girişken ve İşlek, yumurtalarını satmaya başladı
1250 tavuk: Aydın'ın birçok noktasında sattıkları yumurtalara gelen talebe yetişemeyen iki kardeş, aynı yere üçüncü bir kümes daha kurup, tavukların sayısını 1250'ye çıkardı.
1 ile 1,5 liradan satılıyor: Her 3 kümesteki tamamen doğal olarak yetiştirdikleri tavuklardan günlük toplam 1000 adet yumurta alan Girişken kardeşlerin, ürettikleri yumurtalar marketlerde iriliğine göre toptan 1 ile 1,5 liradan satılıyor.