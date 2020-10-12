Aydın'da hobi olarak başladılar! Şimdi günde 1000 tane üretiyorlar

Koçarlı'da yaşayan Havva Girişken ve kardeşi Zülfikar İşlek, 6 yıl önce kendi bahçelerinde hobi olarak 3 tavuk yetiştirmeye başladı. Zamanla tavukların sayısını artıran iki kardeş, bahçelerinin yetersiz kalması üzerine Cincin Mahallesi'ndeki 10 dönüm arazi üzerine 'Nar Bahçesi' adını verdikleri bir tavuk çiftliği kurdu.