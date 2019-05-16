Aydın'da feci ölüm! Traktörün altında kalıp öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aydın'da feci ölüm! Traktörün altında kalıp öldü

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Aydın (65) yaşamını yitirdi.

Aydın'da feci ölüm! Traktörün altında kalıp öldü - Sayfa 1

AYDIN'ın Sultanhisar'ın kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde meydana gelen kaza bugün saat 13.00 sıralarında yaşandı.

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Aydın'da feci ölüm! Traktörün altında kalıp öldü - Sayfa 2

Abdullah Aydın, mahallenin üst kısmında bulunan dik ve engebeli arazide çalışırken, traktörün hakimiyetini kaybetti. 

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Aydın'da feci ölüm! Traktörün altında kalıp öldü - Sayfa 3

Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı ilerleyen traktör, tarlanın altından geçen yola devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Sağlık ve jandarmaya haber verip, yardım istedi. 

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Aydın'da feci ölüm! Traktörün altında kalıp öldü - Sayfa 4

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, devrilen traktörün altına kalan Abdullah Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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