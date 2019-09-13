Aydın'da down sendromlu Efe Kocaman'ın videosu yürekleri ısıttı

"Aktif olmak ve çalışmak gerekli"

Görüntülerde Efe, hislerini de samimi bir dille anlattı. Aktif olmak ve çalışmak gerektiğini belirten Efe, sanatçı olmayı hayal ettiğini, ancak bunu gerçekleştiremediğini belirterek, "Bana verilen evrakların fotokopisini çekiyorum. Evrakları diğer birimlerde imzaya götürüyorum. İşimi de ülkemi de çok seviyorum. Burada çalışan herkesi çok seviyorum" dedi.