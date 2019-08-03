Aydın'da biri felçli İrlandalı çifti 13 yıllık komşuları feci şekilde dövdü

Olay sırasında 3 kez polisi aramış

Kendisini en çok üzen şeyin ise olay sırasında 3 kez polisi aramasına rağmen 'No English' denilerek telefonun suratına kapatılması olduğunu belirten Robert Black, "Önce ülkemiz İrlanda'ya gideceğiz. Burada tekrar Türkiye'ye dönüp, dönmeme konusunu değerlendireceğiz. Geri dönecek olursak da Didim'deki evimizi satıp, Marmaris'te başka bir ev satın alıp, burada yaşamaya devam edebiliriz. Eğer bu seçenek de olmazsa Türkiye sevdamızı yüreğimize gömüp, Fransa veya Almanya'da yaşayacağız" diye konuştu.