Aydın'da 2000 yıllık Hz. İsa'yı simgeleyen kaya tahrip edildi

Yukarı Görle Mahallesi kayalıklarında bulunan araçla ulaşmanın imkansız olduğu meyilli toprak yapısından 3 metre yüksekliğe sahip bir kaya mezar ya da Bizans dönemine ait gözetleme kulesi olduğu tahmin edilen oda içerisindeki duvarda Hz. İsa ve Meryem’i sembolize eden figürlerin yer aldığı bir resmin de definecilerin saldırısına uğradığı iddia edildi.