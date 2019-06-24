Aydın'da 2000 yıllık Hz. İsa'yı simgeleyen kaya tahrip edildi

Aydın'da 2000 yıllık Hz. İsa'yı simgeleyen kaya tahrip edildi

Aydın’da 2 bin yıllık Hz. İsa olduğu iddia edilen kaya resminin defineciler tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.

Aydın'da 2000 yıllık Hz. İsa'yı simgeleyen kaya tahrip edildi - Sayfa 1

Aydın’ın Karacasu ilçesine 26 kilometre mesafedeki Yukarı Görle Mahallesinde metrelerce yükseklikteki kayalıklarda yer alan mezar veya gözetleme kulesi olduğu tahmin edilen yapılar bulunuyor. 

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Aydın'da 2000 yıllık Hz. İsa'yı simgeleyen kaya tahrip edildi - Sayfa 2

Bunlardan birinin içerisinde yer alan Bizans Dönemine ait bir odanın duvarında yer alan Hz. İsa ve Meryem’i simgeleyen resimlerin yer aldığı gözetleme kulesi en dikkat çekicisi.

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Aydın'da 2000 yıllık Hz. İsa'yı simgeleyen kaya tahrip edildi - Sayfa 3

Geçmiş yıllara göre bozulmuş olan resmin defineciler tarafından tahrip edildiği sanılıyor.

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Aydın'da 2000 yıllık Hz. İsa'yı simgeleyen kaya tahrip edildi - Sayfa 4

Yukarı Görle Mahallesi kayalıklarında bulunan araçla ulaşmanın imkansız olduğu meyilli toprak yapısından 3 metre yüksekliğe sahip bir kaya mezar ya da Bizans dönemine ait gözetleme kulesi olduğu tahmin edilen oda içerisindeki duvarda Hz. İsa ve Meryem’i sembolize eden figürlerin yer aldığı bir resmin de definecilerin saldırısına uğradığı iddia edildi.

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