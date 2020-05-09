Aydın Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bazı illerde sona erdi. 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle aralarında Aydın'ın da bulunduğu 7 ilde sona erdi. Tatil cenneti Kuşadası'nda ise vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.