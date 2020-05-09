Aydın Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler
AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'nda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı bazı vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bazı illerde sona erdi. 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle aralarında Aydın'ın da bulunduğu 7 ilde sona erdi. Tatil cenneti Kuşadası'nda ise vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.
Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nın cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi.
Havanın güzel olmasını fırsat bilenler maskelerini takıp gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı.
Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi'nde de bazı alışveriş dükkanları açıldı.